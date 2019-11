Järvik: Ratase küsimused mulle olid kantsler Lemetti koostatud

Eile tegi Mart Järvik ettepaneku maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti teenistusest vabastamiseks koostöö mittelaabumise tõttu. Nimelt avas Lemetti nädalavahetusel Järviku usalduskriisi sügavaimad sopid, kuna selgus, et minister oli avalikkusele mitu korda valetanud. Kantsler jagas pressiga ministeeriumi kirjavahetust, et Järviku valed kummutada. Kuigi Järviku endine nõunik Urmas Arumäe väitis, et säärane tegu on õigusevastane, pole see siiski nii. Seega oli Lemetti tegevus legaalne.

Illar Lemetti on maaeluministeeriumi kantsler alates 4. aprillist 2016, enne oli ta samas asekantsler. Varem on Lemetti töötanud ka maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktorina.