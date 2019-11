Järvik kaitseb koalitsioonikaaslastele saadetud kirjas Arumäed. Selgub, et kirja võis koostada hoopis Arumäe ise

Järvik saatis EKRE, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonile seitsme lehekülje pikkuse kirja "Arumäe toetuseks", kuid kui avada dokumendi täpsem info, siis on kirja autoriks Urmas Arumäe | Arumäe & Sipari AB, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Järvik toob läkituses välja, et sai Arumäelt väga mureliku kirja, et teda on meedias laimatud ja mustatud ning uut hoogu andis sellele riigisekretäri komisjoni aruanne, mis on Arumäe hinnangul üldjoontes faktide osas korrektne, kuid kirjutatud kohati halvasti, andes pahatahtlikele võimaluse tõlgendada seda, kuidas soovitakse.

Tema sõnul on Arumäele täiesti alusetult avalikkuse ees liiga tehtud, mille tulemuseks on see, et Arumäe advokaadibüroost läheb osa kolleege ära ja ta ise on tervisega perearsti jooksva vaatluse all.

Järvik märgib, et Arumäel ei võimaldatud menetluses oma seisukohti ja tõendeid esitada, samas kui minister ja nõunik Maido Pajo said seda teha.

"Vaatamata sellele on suur osa komisjoni aruandest pühendatud Arumäe poolt õigusteenuse osutamisele ja selle alusel vandeadvokaadi tegevuse osas järelduste tegemisele. Õigusriigis ei peaks asjad niimoodi olema," ütleb minister.

Lisaks toob ta esile kuulujutu, et ühel Peterkopi komisjoni liikmel oli huvide konflikt, kuna ta oli Arumäega üsna lähedalt seotud ning see ei lisa Järviku sõnul raportile legitiimsust.

