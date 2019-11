Järvik esitas valitsusele dokumendid kantsler Lemetti vabastamiseks

Valitsuse eelnõude infosüsteemis asuv "memorandum valitsuskabineti nõupidamisele" sisaldab kantsleri teenistusest vabastamise otsust ja seletuskirja. Kõigil neil on hetkel juurdepääsupiirang asutusesiseseks kasutamiseks, mis kehtib kuni otsuse vastuvõtmiseni.

Dokumendid on infosüsteemi esitatud eile vahetult enne tööpäeva lõppu. Valitsuse tänase istungi päevakorras aga maaeluministeeriumi kantsleti ametist vabastamise küsimust ei ole.

Kümme päeva tagasi tegi konservatiivsesse rahvaerakonda (EKRE) kuuluv maaeluminister Mart Järvik ettepaneku Illar Lemetti teenistusest vabastamiseks koostöö mittelaabumise tõttu.

"Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Minu hinnangul meie koostöö ei laabu ja olen teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku Lemetti vabastamiseks kantsleri ametikohalt seaduses ettenähtud alustel ja korras," teatas Järvik 11. novembril pressiteate vahendusel.

Eelnevalt avas Lemetti Järviku usalduskriisi sügavaimad sopid, kuna selgus, et minister oli avalikkusele mitu korda valetanud. Lemetti jagas pressiga ministeeriumi kirjavahetust, et Järviku valed kummutada. Kuigi Järviku endine nõunik ja skandaali üks põhjustajaid Urmas Arumäe väitis, et säärane tegu on õigusevastane, oli kantsleri tegevus siiski legaalne.