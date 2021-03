Järve Selveri töötajate seas levib koroona: poeketi esindaja tunnistab, et just see hiigelkauplus paistab nakatumisega silma

Veski sõnul on nakatumised juhtunud enamasti siis, kui töötajad ei ole täitnud ohutusreegleid, näiteks viibinud puhkeruumis mitmekesi koos. Ta lisas, et reeglid näevad ette, et puhkeruumis võib viibida hajutatult ning seal võivad töötajad viibida vaid kindlal ajal, ka suitsuruumid on suletud.

Veski märkis, et Selveri ettevõttel on piisavalt palju töötajaid, et asendada vajadusel neid, kes on haiged või määratud eneseisolatsiooni.