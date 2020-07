Järvamaal uppus 35-aastane mees, kaaslaste sõnutsi oli ta enne ujumist alkoholi joonud

Kuigi päästjad saadeti välja kolmest komandost, ei õnnestunud kahjuks inimese elu enam päästa. Pärast mõningast otsimist leiti põhja vajunud surnukeha. Tegemist oli 35-aastase mehega, kes oli kaaslaste sõnul enne vette minekut tarvitanud ka alkoholi.

Väidetavalt üritasid kaaslased meest küll takistada, aga tulutult.

Mullu hukkus uppumise tagajärjel terve aasta jooksul 36 inimest, tänavu on hukkunud aga juba 40 inimest. Üle poolte tänavustest uppumissurmadest juhtusid alkoholitarvitamise tagajärjel.

Tervise arengu instituudi terviseriskide ennetamise keskuse juht Anneli Sammel ütles juuli keskel Eesti Päevalehele, et juba eelmisel aastal aktsiisi langetamist kommenteerides nad hoiatasid, et alkoholi kogutarbimise suurenemine võib kähku kajastuda kahjudes. "Nüüd saime ka tõestuse, et kahjude suurenemine tuleb kohe järele, kui tarbimine kasvab,” nentis Sammel.