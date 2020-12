Järvamaal hukkus langevarjuga hüpanud mees

Lääne prefektuuri operatiivjuhi Maksim Korzini sõnul juhtus õnnetus, kui mees hüppas teda umbes 300 meetri kõrgusele viinud paraplaani pealt langevarjuga. „Esialgse info kohaselt langevari ei avanenud ning mees kukkus alla. Paraku sai ta nii raskeid vigastusi, et hukkus kohapeal,“ rääkis Korzin.

Praeguseks on teada, et mees oli kogenud langevarjur ning see oli tema teine langevarjuhüpe täna hommikul.

Õnnetuse asjaolude selgitamiseks alustas politsei menetlust. „Langevari saadetakse ekspertiisi ja uurimine peab selgitama, mis põhjusel see ei avanenud,“ lisas Korzin.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Eesti lennuspordi föderatsiooni teatel juhtus õnnetus varuvarjude testimise käigus.