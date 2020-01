Järjekordne ahistamisskandaal Tartu Ülikoolis: "Nüüd ma mõistan, et ta on kiskja."

Madeleine murdis tsüklist välja, kui sai uue töökoha idufirmas, katkestas suhtluse professoriga ja blokeeris ta sotsiaalmeedias. Ta oli otsustanud vaikida, kuni üks teine naisüliõpilane juhuslikult samasuguseid kogemusi tunnistas.

"Siis ma otsustasin liikuda edasi ja sellega avalikuks tulla. Ma teadsin, et ta on jube, aga ma arvasin, et ta suhted vähemalt olid poolkonsensuslikud. /.../ Nüüd ma mõistan, et ta on kiskja ja jätkuvalt väga suur oht ülikoolis ning see ei ole ainult minu probleem ja see ei lähe lihtsalt ära," rääkis Madeleine.