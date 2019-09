Järgmisest aastast ei saa 13-14-aastased tüdrukud enam tasuta vähivaktsiini

Kadrioru Saksa gümnaasiumi kooliõde Kersti Tamm kinnitas, et kooliõed teevad hoogsalt teavitustööd, et lapsevanematele meelde tuletada, et veel on aega oma laps tasuta vaktsineerida. Tamme sõnul on põhjus, miks uuest aastast on vaktsineerimine tasuta vaid 12-aastastele, arvatavasti majanduslik, sest HPV vaktsiin on väga kallis.

Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki Euroopa kõrgeim. Naiste seas üht levinumat vähivormi on võimalik ennetada HPV vaktsiiniga, mis tagab tõhusaima kaitse, kui vaktsineerimine viiakse läbi enne võimalikku viirusega kokkupuudet. Seetõttu on Eesti riiklikus immuniseerimiskavas alates eelmisest aastast tütarlaste vaktsineerimine, mida viivad läbi kooli tervishoiutöötajad.

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid juhatuse liikme Valentina Hazinskaja sõnul on enne alaealiste vaktsineerimist vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. “Vaktsineerimisskeem koosneb alla 15-aastastele kahest vaktsiinidoosist, mille vahele peab jääma kuus kuni 13 kuud. Need lapsevanemad, kelle tütred on vanuses 13-14, peaksid oma nõusoleku kooliõele andma kindlasti võimalikult ruttu, et vaktsineerimise saaks läbi viia veel enne jõuluvaheaja algust,” soovitas Hazinskaja.

Hiljem vaktsineerides maksab üks doos vaktsiini umbes 130 eurot, millele lisanduvad protseduuri tasud ning alates 15. eluaastast on vajalik isegi mitte kaks vaid kolm doosi.