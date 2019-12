Järgmise koolidirektori ametikoht on ohus: Lüganuse vallavõim kangutab Kiviõli I keskkooli juhti

Kärt Anvelt vanemtoimetaja RUS 44

Kas Heidi Uustalu jääb ametist ilma? Õhtuleht, Ekspress Meedia

Täna õhtul koguneb erakorraliselt Kiviõli I keskkooli hoolekogu, sest vallas liiguvad jutud, et juba homme tahetakse vallavalitsuse istungil koolidirektor Heidi Uustalu ametist vabastada. “See on erakorraline välkkoosolek, mille kutsusin kokku lähtudes juttudest, et juba homme tahetakse meie koolidirektorit hakata lahti laskma,” ütles Kiviõli I keskkooli hoolekogu esimees Mehis Kreisman. “Isegi kui see on jutt, üritame asjaks valmis olla.”