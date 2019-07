Järgmine õnnetus elektrilise tõukerattaga: autojuht sõitis rattaga vuranud naisele otsa

Õnnetus juhtus Narva maantee 125a juures, kui 68-aastane mees väljus Volkswagen Golfiga teega külgnevalt alalt ja sõitis otsa kõnniteel elektritõukerattaga liikunud 47-aastasele naisele. Naine toimetati Ida-Viru Keskhaiglasse kontrolli.

Esimene õnnetus elektrilise tõukerattaga juhtus Tallinnas kolmapäeval. Politsei vahendas, et siis juhtis mees elektritõukeratast Segway ja et vältida kokkupõrget jalakäijaga, mees kukkus nii õnnetult, et ta vajas toimetamist Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Prohvetlikult oli mõned tunnid enne teadet peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias tõukerataste teemal sõna võtnud. Nimelt leidis ta, et elektriliste sõiduvahenditega seotud liiklusohutus vajab Eestis täiendavat reguleerimist.