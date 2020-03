JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsis, siseministeerium vastas: igal riigil on õigus piirikontroll taastada, aga Eesti piirile rändesurvet pole

Annus ütles siseministri avaldust kommenteerides, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on õigus piirikontroll taastada, kui see on põhjendatud, aga rändesurvet Eesti piirile ei ole. Eesti on aga solidaarne Kreekaga, kes peab migrantide tulvaga hakkama saama.

Annus tõdes, et praegu ei ole täpset statistikat, kui palju sisserändajaid Euroopasse tuleb. "Iga hetk toob sellesse rohkem selgust. Türgi väidab, et ligi 100 000 inimest on tulnud üle Türgi-Kreeka piiri, Euroopas räägime 10 000 inimesest," sõnas ta.

Nagu siseminister on lubanud, on Eesti valmis Kreekat aitama 20 piirivalvuri ja kahe mehitatud kraatriga. "Küsimus on, millist abi Kreeka vajab. Milline on olukord ja milliseid ülesandeid Eesti täidab, selgub kohapeal," vastas Annus küsimusele, milline saab olema meie reaalne panus.

Annus selgitas, et võimalik rändekriis on õhus, sest Türgi presidendi Erdoğani sõnul ei saa Türgi enam täita 2016. aastal Euroopa Liiduga sõlmitud kokkulepet migrantide Euroopasse jõudmise takistamiseks. "Euroopa Liidul ja Türgil on erimeelsusi lepingu täitmisel ja nüüd on oluline hoida dialoogi. Mõlemal poolel saab olla üks lahendus, mitte erinev," ütles ta.

"Eesti on solidaarne teiste liikmesriikidega ja jagab Euroopa Liidu poliitikat. Mis saab olema lõpptulemus, selgub läbirääkimiste käigus," lisas Annus.