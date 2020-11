JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsis, Mailis Reps vastas: kaua keskerakondlased oma ärakäiatud plaati veel esitada jaksavad?

Eile teatas siseminister Mart Helme, et astub tagasi, pärast seda, kui oli koos Martin Helmega kritiseerinud USA valimisi ja uut presidenti Joe Bidenit. Helmede ütlused mõistsid hukka nii peaminister, koalitsioonikaaslased, president kui ka diplomaadid jt välisesindajad, kelle hinnangul kahjustavad need avaldused Eesti liitlassuhteid ja rahvusvahelist mainet.

Reps kohtus Helmedega enne seda, kui siseminister avalikult teada andis, et tagasi astub. Vastuseks küsimusele, mida nad arutasid, ütles Reps, et nad rääkisid konstruktiivselt päevapoliitikast ja sellest, kuidas koalitsioon edasi saaks minna. Pärast kohtumist ta ajakirjanikele kommentaare ei jaganud, sest tahtis enda sõnul jätta Mart Helmele võimaluse ise oma taandumisest teada anda.

Kaua ollakse valmis EKRE järelt koristama? Reps nentis, et valitsuse liikmetel tuli väga aktiivselt tegeleda sellega, et Helmedele üle rõhutada, millised on meie liitlassuhted. "Poliitilistel teemadel võivad olla eriarvamused, aga peab olema nii palju filtrit ja arusaama, mis kaal on sinu sõnadel," sõnas ta.

Kuigi Martin Helme avaldas siseministriga sarnaseid seisukohti, jäi tema ametisse. Reps ütles, et Helme seisukohtade osas tema hinnanguid ei anna, kuid ei kahtle tema töövõimes rahandusministrina. Repsi sõnul ei tasu liialt muretseda ka Helmede ütluste laiemale mõjule, kuivõrd neid asju on silutud."Meil on olnud üsna omapäraseid ministreid läbi ajaloo, liitlassuhted sellest mõjutatud ei ole."Reps märkis lisaks, et Helmede retoorika ka samm-sammult muutumas.