JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsis, Hendrik Agur vastas: kuidas istuvad idavirulastele valitsuse värsked koroonapiirangud?

Agur ütles tänases otsesaates, et koolijuhi ja lapsevanemana oli valitsuse kommunikatsioon koolide sulgemise kohta tervikuna ebaõnnestunud. Ta nentis, et ei saa sisuliselt aru, miks otsustati kõik koolid kinni panna. Küll aga sõnas Agur, et tasub püüda otsustajaid mõista.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart otsustas valitsuse otsusele vastu astuda - pealinnas on sel nädalal koolimajad 1.-3. klassidele siiski avatud. Agur ütles, et tema sellist vangerdust ei kaalunud. Tal ei oleks see enda sõnul ka õnnestunud, sest Kõlvarti ja peaministri vahel oli ehtne võimumäng, millest korjas plusspunkte Tallinna linnapea. "Mina oleks selle erandi eest saanud vastu näppe nii valitsuselt kui ka avalikkuselt," sõnas ta.

Agur nentis, et kuigi koolid peavad olema kohanemisvõimelised, siis oleks mõistlikum jätta neile endale otsustusõigus, kui olla valitsuse piiramiste meelevallas.

Laupäevast kehtivad Ida-Virumaal terve riigiga võrreldes kõige karmimad piirangud. Agur ei taha hinnanguid anda, kas need on põhjendatud või mitte, vaid ütles, et tuleb austada valitsuse otsuseid, mis on ekspertide arvamusele tuginedes langetatud. "Samas on mul inimlikult ülimalt kahju ettevõtjatest, kes on tublid, pingutavad ja praegu tõsiselt kannatavad. Riigmeetmed, mida praegu küsitakse, on hädavajalikud," sõnas ta.