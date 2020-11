JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsis, Erik Roose vastas: praegusel ajahetkel on väline surve ERR-ile väiksem kui varem

Kiisler uuris Rooselt, kuidas säilitab ERR oma sõltumatuse poliitiliselt keerulistes oludes ja kuidas on võimalik töötada nõukoguga, kuhu kuuluvad erakondade esindajad, kelle kompetents on küsitav.

Roose vastas, et praegusel ajahetkel on väline surve ERR-ile palju väiksem, kui eelmisel aastal või sel kevadel. Erinevatel aegadel on mitmed EKRE juhtfiguurid solvanud nii ERR-i ajakirjanikke kui ka väljendanud seisukohta, et seal tuleks üldiselt suuri ümberkorraldusi teha.

Rääkides konkreetselt juhtumist, kui EKRE esindajana nõukokku kuulunud Urmas Reitelmann solvas avalikult "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbu, ütles Roose, et ta ei saa sundida kedagi vabandust paluma.

"Me vestlesime (Reikopi ja Lõbuga - toim.) sel teemal ja selle peale ka sündis minupoolne vastulause, et nemad saaksid aru, et selline olukord on nende vaates lubatud ja juhatus neid igal juhul kaitseb," sõnas Roose.

Ta ütles, et tema teada loobusid Reikop ja Lõbu plaanist Reitelmanni vastu kohtusse minna. "Mulle tundub, et see peatükk on kinni pandud," sõnas Roose.

Kuigi endine siseminister EKRE üks juhtfiguuridest Mart Helme ütles mõni aeg tagasi, et ERR tuleks uue telemaja rahastusest ilma jätta, siis kinnitas Roose, et see investeering on riigieelarve strateegiasse paika pandud.