JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsib, Maris Lauri vastab: mina ei hakka sõnavabadust piirama. Viha- ja vaenukõnel on vahe, viimane on sihilikult mõeldud halba tegema

Minister kinnitas, et vaenukõneseadus ei hakka omavahelisi sõnelusi tsenseerima. "Nii kaua kuni jutt ei lähe agressiivseks," sõnas Lauri, kuid lisas, et ähvarduste jagamine on karistata ka praegu.

Lauri sõnul tuleb ühiskonnas ühiselt paika panna, kuhu maani on inimeste sõnadega ründamine lubatav. "Unustatakse ära, et õiguste ja vabaduste järgi on põhiseaduses ka teine punkt. Meil on küll vabadused, aga ka teistel inimestel on ka õigused ja vabadused. Me ei tohi oma vabadusi rakendades rünnata teiste inimeste vabadusi ja õigusi."

"Mina ei hakka sõnavabadust piirama. Ma tean väga hästi, mis on vaenukõne," ütles Lauri. "Nõukogude ajal sain nügitud selle eest, et rääkisin eesti keelt," meenutas minister oma lapsepõlve Kohtla-Järvel.

Kas sõnadel viha- ja vaenukõne tuleks vahet teha? "Vihakõne on vihane kõne. Vaen on siiski selline kõne, mille eesmärk on tekitada mingi grupi vastu vihkamist. See on kõne, mis on sihilikult mõeldud halba tegema," vastas Lauri.