JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsib, Lugejakiri.ee vastab: portaali asutaja on politseiga mitu vestlust pidanud

Lugejakiri.ee portaali asutaja Mart Siilivask rääkis Vilja Kiislerile, kuis kohtuga ähvardamisi ja nõudekirju on tulnud aastate jooksul seitsmel-kaheksal korral. Siilivask vihjas, et üks tuli näiteks toitumisnõustajalt Erik Orgult, kes solvus artikli peale "Erik Orgu läks üleöö paksuks".

Lugejakirjal on olnud ka mitu vestlust politseiga, kuna inimesed on portaalis kirjutatut tõe pähe võtnud. Kord kirjutas Siilivask libauudise selle kohta, et helkurit ei tule enam külge panna. Seepeale hakkasid lugejad politseisse helistama ning küsima, kas loetu vastab tõele. Teine kord oli Siilivaskil politseiga vestlus siis, kui ta kirjutas, et politseiautole sarnaneva sõiduki omanikud hakkavad toetust saama. Ka toona võttis politsei Siilivaskiga ühendust, kuna inimesed hakkasidki politseist toetusi küsima.

Siilivask, kes töötab praegu veel Eesti Panga pressiesindajana, tõdes, et raha ta lugejakirja portaaliga ei teeni. Annetuste kaudu vahepeal väikeseid summasid tilgub, kuid ära elada sellest ei saaks. Suurim annetus on aastate jooksul olnud 300 eurot.

Siilivask saab peamiselt sisendit veebiväljaannete pealkirjadest, mida lugedes tal peas "film jooksma hakkab". Mõnikord saadavad ka lugejad ise mõtteid, pilte, ka valmiskujul artikleid. Püsivaid kaasautoreid on lugejakiri.ee portaalil Siilivaski sõnul üks-kaks.