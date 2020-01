JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsib, Helle-Moonika Helme vastab: mis meist saab?

Helme hinnangul ei tunne peaminister Jüri Ratas end EKRE-ga koalitsioonis üldse halvasti. Valitsusjuhi pidevad vabandamised olevat hoopis tema stiil. "Ka meie peame sellega harjuma, et tema kogu aeg vabandab," ütles Helme.

Helmel on ka palju etteheiteid selle kohta, et ajakirjandus EKRE-t ei armasta. "Meie räägime asjadest nii nagu me arvame, et need on. Teie räägite asjadest nii nagu aravate, et need on. Nüüd me olemegi kaevikusõjas."

"Enamik inimesi saab aru, mida ma sellega mõtlen. Ma ei hakka seda lahti seletama. Ma ei ole psühholoog," keeldus Helme selgitamast, mida ta mõtleb väitega, et asju tuleb võtta terve mõistusega.

Mida teeks EKRE ainuvõimul olles? "Eks me viiks ellu oma valimisprogrammi," ei soostu Helme pikemalt rääkima, mis oleksid esimesed sammud.

Helme arvates on Eestis suureks probleemiks, et väga paljud Eesti naised saavad madalat palka ning nende elu teeks paremaks, kui nende kõrval oleks mees, kes teenib väga head palka.

Helme loodab, et kümne aasta pärast on Eesti vaba riik, kuhu paljud inimesed on tagasi tulnud ning kõigil oleks tööd ja leiba.