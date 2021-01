JÄRELVAADATAV | Vilja Kiisler küsib, ERJK aseesimees Kaarel Tarand vastab: pahandus rahastamisega peaks olema partei, mitte valitsuse probleem

Vilja Kiisler

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand on öelnud, et Jüri Ratas astus tagasi valelt kohalt: läbi kukkunud on ta esimeses järjekorras erakonna juhina, mitte niivõrd peaministrina. Keskerakonna rahahäda on suur, valus ja häbistav. Miks on see nii läinud? Kuidas vähendada erakondade rahanälga?