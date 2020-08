JÄRELVAADATAV | Valitsuse pressikonverentsil andsid aru Ratas, Aller, Kiik ja Lukas

Peaminister Jüri Ratas nentis, et koroonaviirusesse nakatumine on tõusutrendis ja valitsus ei lähtu enam samast stsenaariumist, mis eelmisel kuul. Ratase sõnul on oluline, et inimesed oleksid vastutustundlikud ja peaksid kehtestatud reeglitest kinni, et koroonaviiruse levikut ennetada. "Kui neid ei täideta, siis haigestumine kasvab," rõhutas peaminister.

Ka sotsiaalminister Tanel Kiik pani inimestele südamele, et reeglid on täitmiseks ja praegu sõltub palju inimeste enda käitumisest. Kiige sõnul pole praegu põhjust üleriigilisi piiranguid kehtestada, aga lähinädalad näitavad, kas saame koroonaviiruse leviku kontrolli alla.

Kiik peab mõistlikuks kohapealseid piiranguid, sest Eestis on valdavalt regionaalsed kolded. See trend iseloomustab ka teisi Euroopa riike.