JÄRELVAADATAV | Tanel Kiik Vilja Kiislerile: me ei tohiks arutada, kas LGBT-inimesed on täisväärtuslikud

Kiik ütles eelmise nädala maskikandmise segadust kommenteerides, et otsuse tegemine võttis aega ja vahepeal jõudis välja info, et tuleb maskikandmise kohustus. "Lõplik otsus oli, et kohustust ei tule," sõnas Kiik.

Ta selgitas, et maskikandmise lauskohustust ei kehtestatud seetõttu, et oli palju juriste, sealhulgas mitu endist õiguskantslerit, kes ütlesid, et kohustust ei saagi kehtestada. Samuti olevat selles kahelnud ka praegune õiguskantsler Ülle Madise.

Lisaks ei soovitud jätta muljet, et valitsuse eesmärk on hakata inimestele trahvi tegema, kuigi eesmärk on pandeemia ohjeldamine.

Kiik ütles, et praegu eriolukorra kehtestamist ei arutata. "Me kõik töötame selle nimel, et seda hetke ei tuleks."

Samuti on eesmärk elada koroonaviiruse sügisene laine üle nii, et meil ei tuleks plaanilist ravi piirata viisil, nagu seda tehti kevadel.

Sotsiaalminister ütles esimeste haiguspäevade hüvitamist kommenteerides, et valitsus pole veel lõplikku otsust teinud.

Haigekassa üüratut miinust ja jätkusuutmatust kommenteerides lausus Kiik, et riigi eelarvestrateegias on ette nähtud 540 miljoni euro eraldamine, mis annab ajutiselt teatava kindlustunde. "Pikas plaanis on probleem, et ravikindlustus ei ole piisav, et ära katta ravivajadus. On ka 6 protsenti ravikindlustuseta inimesi. Õige oleks maksubaasi laiendada. Varem või hiljem tuleb see otsus ära teha," märkis Kiik ja lisas, et 2023. aasta riigikogu valimiste põhiteema saab olema, kuidas tervishoiusüsteemi rahastada.

Abielurefendumist rääkides märkis Kiik, et rahvahääletuse algatamine ja korraldamine on parlamendi otsus. Küsimuse lõppversiooni, mis rahvale esitatakse, ta välja ei toonud.

Ta meenutas, et Keskerakonna soov koalitsiooniläbirääkimistel oli, et juba antud õigusi vähemustelt ära võtma ei hakata. "Me ei olnud kooseluseaduse tühistamisega nõus, me oleme selleks garandiks."

Kiik rõhutas, et Eesti ühiskonnas ei tohiks olla kohta vihakõnele ja sallimatusele ning et erakond seisab selle eest, et igaühte koheldakse võrdselt. "Nagu me ei aruta, kas vasakukäelised on täisväärtuslikud inimesed, ei tohiks me arutada, kas LGBT-inimesed on täisväärtuslikud."