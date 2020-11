JÄRELVAADATAV | Peaminister riigikogu infotunnis: koroonapiirangud on vajalikud selleks, et plaanilist ravi avatuna hoida

Riigikogu liige Liina Kersna esitas peaminister Jüri Ratasele küsimuse koolikorralduse kohta koroona ajal. Ta soovis peaministrilt teada, miks valitsus otsustas võrdlemisi lausaliselt panna koolid distantsõppele, mitte eelistada hübriidõpet.

Peaminister Ratas meenutas vastates, et põhikoolides kontaktõpe jätkub ja avaldas lootust, et gümnaasiumid tuleksid võimalikult ruttu tagasi distantsõppelt kontaktõppele. Ratase sõnul on neid koole päris palju, kus viirus täna levib tõusuga. "See on täna selgelt terviseameti hinnang ja põhjus, miks need otsused Ida-Virumaa ja Harjumaa kohta langetati," ütles Ratas.

Valitsusjuht nõustus küsijaga, et abituriendid on keerulises olukorras. "Terve ühiskond on täna keerulises olukorras, terve maailm on keerulises olukorras. Küsimus on selles, kuidas me suudame sellest keerulisest olukorrast kõige tasakaalukamalt, kõige kiiremini, kõige mõistlikumalt läbi tulla, balansseerides kogu aeg, et ühel pool on tervis ja elud," rääkis Ratas.

Peaminister juhtis tähelepanu nakatunute arvu ning haiglasse hospitaliseeritute arvu kasvule. "Täna teeme neid otsuseid selleks, et võimalikult kiiresti tulla tagasi kontaktõppele," ütles Ratas. Tema sõnul on noored mõistlikud, saavad väga hästi aru. "Me tegime seda sellepärast, et viiruse levik on läinud püstloodis üles," põhjendas peaminister. "Alternatiiv on see, et me ei tee ühtegi piirangut ühiskonnas, Teine alternatiiv on see, et me sulgeme täielikult ühiskonna. Me arvame, et teatud piiranguid on vaja ja me ei soovi ühiskonda sulgeda."

Valitsusjuht ütles ka, et me oleme väga kriitilises seisus ja me ei ole kriisist enam kaugel. Ta viitas terviseameti hinnangule, et novembrikuu lõpuks plaaniline ravi sulgub 30 protsendi ulatuses. "Me teame seda, et kui viirus ei lähe alla, kui viirus jätkab seda tõusu Eestimaal, siis enne jõulupühi, mõni päev enne jõulupühi põhimõtteliselt plaanilist ravi saab väga-väga väheses ulatuses teha," rääkis Ratas. Tema sõnul ongi valitsuse kehtestatud piirangud vajalikud selleks, et me saaksime ikkagi hoida plaanilist ravi avatuna.