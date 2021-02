JÄRELVAADATAV | Liina Kersna Vilja Kiislerile: pooled Eesti õpetajatest ei pea distantsõpet kontaktõppega võrdselt tõhusaks

Minister Liina Kersna ütles, et koolidega seotud piirangud võiksid kehtida piirkonniti. "Eelistus on, et väikesed oleksid koolis ja lõpuklassid saaksid valmistuda," rääkis Kersna.

Siiski kõneleb Tallinna meer Mihhail Kõlvart üht, ministrid teist juttu ja teadusnõukogu liikmed kolmandat. "Samas teame, et distantsõppel läheb nakkuskordaja alla. See on nakkuskordaja tõkestamiseks ideaalne meede. Aga näeme, et koolide avanedes hakkab nakkus kohe kerkima," rääkis Kersna. "Peame seisma selle eest, et meie laste haridus oleks võimalikult hästi tagatud," lisas ta.

Kersna lisas, et pooled Eesti õpetajad ei pea distantsõpet kontaktõppega võrdselt tõhusaks. See tähendab, et lapsed jäävad plaanitust maha.

