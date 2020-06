JÄRELVAADATAV | Kärt Anvelt küsis, Helmen Kütt vastas: esimese poolaastaga on suitsiidi teinud juba seitse noort, me ei kaitse lapsi piisavalt

Sotsiaalkomisjonis on juba aasta algusest laual psühhiaatrilise abi seadusemuudatus, millega anda alla 18 aastastele noortele võimalus pöörduda psühhiaatri poole ka vanema nõusolekuta. Nimelt on psühhiaatrid praegu ainukesed eriarstid, kelle juurde minemiseks peab alla 18-aastastel olema alati vanema kirjalik nõusolek.

Seaduseelnõu läbis küll jaanuaris esimese lugemise, kuid peale seda valitses komisjonis vaikus. Vaatamata sellele, et eelnõu algataja Helmen Kütt üritas seda viiel korral komisjoni päevakorda saada. Eile see küll õnnestus, tõsi, aruteluna, ent riigikogu läheb suvepuhkusele ning paljude noorte jaoks vajalikku muudatust hakkab seadusandja uuesti lahkama alles sügisel.

Eelnõu lahendab reaalset probleemi

Helmen Kütt nentis, et esimese poolaastaga on suitsiidi teinud juba seitse noort. Kuigi ei ole kindel, et igaüks neist oleks abi saades otsustanud teisiti, siis on Küti sõnul oluline abivajajate jaoks olemas olla. Sotsiaalkomisjoni aseesimees tõi veel välja, et kuigi suund on, et sünniks rohkem lapsi, siis ei kaitsta piisavalt neid, kes juba olemas on.



Osa riigikogu koalitsioonisaadikutest pelgab, et noored pole piisavalt nutikad oma elu üle otsustama ning eelnõu muudatuse järel hakkavad nad meditsiini abil oma sooidentiteeti muutma. Rahvakeeli - soovahetusoperatsioone tegema.

Kütt selgitas üle, et sooidentiteedi küsimused on täiskasvanute asi, mitte noorte ja eelnõu seda teemat ei puudutagi. "Teatud kasvamise faasis ongi noorel küsimusi oma keha ja arengu kohta. Neid küsimusi on hea esitada ja kui peres neid vastuseid ei saa, siis saab spetsialist seda selgitada. Kedagi ei hakata veenma," ütles Kütt.

Ta lisas, et kui noorel jäävad sellised küsimused vastuseta, siis võib see põhjustada depressiooni, õppeedukuse langust ja mõjutada suhteid, mis võivad viia väga kurbade tagajärgedeni.

Küti sõnul on seega oluline mõista, et eelnõu aitab lahendada reaalset probleemi ja tegu ei ole erakondliku küsimusega. "Kui me suudame päästa kasvõi ühe lapse, siis on see väga palju," sõnas ta.