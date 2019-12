JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Valdur Mikita: Eesti ühiskond on muutunud autistlikuks, igaüks istub nurgas ja toodab teksti

Võiks tunduda ka, teie looming sõnastab seda, missugune on õige eestlane. Natuke konteksti juurde pannes: õige eestlane on kindlasti Rail Balticu, tselloloositehase ja metsamajandamise vastu. Mõni võib mõelda, et see on samasugune lõhestamine kui see, mida poliitikud teevad. Kuidas te ise tunnete?

Mina rääkisin ikka moosikeetmisest, seenelkäimisest, puulõhkumisest, mis on üks teraapilisemaid tegevusi üldse. Sõna „eestlus” ei kasuta ma enam aastaid. See sõna on minu jaoks sisust täiesti tühjaks jooksnud. Samasugune on lugu sõnaga „vägi”, see on tühjaks jooksnud.

Kuidas see eestluse-sõna tühjaks jooksis? Miks?

Ma küsin ka enda käest, kuidas see nii juhtus. Minu jaoks ei ole hetkel küsimus, kuidas olla eestlane. Suur küsimus on pigem, kuidas olla inimene. See on Eesti ühiskonna suur küsimus. Mulle näib, et me oskame juba eestlased olla. Eestluse otsimine oli omal kohal kümmekond aastat tagasi, aga nüüd on küsimused hoopis teised. Me liigume üldinimlike väärtuste poole.

Nn positiivset rahvuslust seostakse ikkagi teie loominguga kõige rohkem. Praegu aega sõidab rahvusluse seljas hulk poliitikuid, kuidas on teil õnnestunud end sellest katlast eemal hoida?

Ega see eriti keeruline ei ole, inimene tunneb ikka ära, kuhu ta kuulub. Küsimus ei ole praegu mitte selles, kes räägib ja mida, vaid selles, millised inimesed on vait – ja miks nad ei räägi. Meil on palju vaikijaid, kes võiksid rääkida, aga nad ei tee seda. Miks nad seda ei tee?

See on nii hea küsimus, et ma ei saa jätta palumata teil endal sellele vastata.

Looja on ju õrn, ta saab kergesti haiget. Kui poliitik talub kümme ühikut, siis looja kõigest 0.1. Enamasti on haigetsaamine see põhjus, miks inimene enam suud lahti ei tee. Elus on hetki, mil inimene võib kurjaks minna, aga kurjaks jääda ei tohi. See on see imeline vanaemade tarkus: nad tulid Siberist, nende elu oli purustatud, aga pühapäeva hommikul küpsetasid nad ikka pannkooke ja terve pere tuli kokku. Kuidas nad seda suutsid? Mingit mindfulnessi neile ilmselt ei õpetatud.

Teil on poliitikute kohta üks suurepärane tsitaat: „Poliitika on nagu suur pott, mille sees on broilerid. Meil on pidevalt tunne, et mida kõvemini me potikaant kinni surume ja mida vähem poliitikutele õhku anname, seda rohkem me neid kontrollime. Kuid tegelikult on asjad vastupidi. Süsihappegaasi kogunemise tõttu muteeruvad broilerid üha enam ja niipea, kui kääriv pott kaane pealt viskab, tallavad nad maa ära.” Kas see on juba juhtunud või on see alles ees?