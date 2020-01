JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Urmas Reinsalu: on asju, mida Lennart Meri tänases poliitikas hukka mõistaks, aga kindlasti saaksime kiita ka

Mäletatavasti kutsus Kaljulaid enne selle valitsuse moodustamist Kadriorgu, kuigi olite varem mitu korda minister olnud. Miks ta teid ei usaldanud?

Umbusku ta ei väljendanud. Ta tahtis mind näha. Kellel siis ei ole hea meel minuga vestelda? See ei olnud mingi katsumine.

Mis see siis oli?

Arutasime ÜRO julgeolekunõukogu teemat. President väljendas oma huvi panustada siis, kui me oleme nõukogu liikmeks saanud. Arutasime ka muid konkreetseid välispoliitilisi teemasid.

Üks küsimus, mis võis Kaljulaidu tol korral huvitada, oli Eesti tollas välispoliitilise liini jätkumine. Tänaseks on selge, et Eesti välispoliitika ongi muutunud. Kuidas te ise seda muutust sõnastataksite?

Öelda, et mõne valitsuse liikme seisukoht ongi välispoliitika, on pehmelt öeldes ebarelevantne. Eesti välispoliitika on kindlasti muutunud enesekindlamaks ja ambitsioonikamaks. Selle aasta riigieelarve tegevuskulude kasv on kõige suurem. See tähendab, et kanname edukalt välja julgeolekunõukogu liikmelisuse. Oleme endale võtnud suure ambitsiooni vedada üht rahvusvahelist regionaalset algatust, kolme mere initsiatiivi, arendame välismajandusdiplomaatiat. Eestis on head, kogenud diplomaadid. Eesti välispoliitika on suuteline meie rahvuslikke huvisid määratlema. Praeguses kirjus julgeolekukeskkonnas ongi see vajalik.

Rahvuslikke huvisid lähete kaitsma ka ÜRO julgeolekukogus. Senimaani on ÜRO keskendunud eelkõige rahvusvahelistele suhetele. Kõnelda rahvuslikest huvidest selles kontekstis märgib ju tegelikult ka välispoliitika muutust – rahvusvahelised suhted on ju teatavas mõttes rahvusteülesed?

Mitte rahvusteülesed, vaid rahvuste vahelised. Kui küsida, kas me ajame julgeolekunõukogus Eesti asja, siis on vastus ühemõtteliselt ja selgelt jaatav. Loomulikult ei aruta me seal Tallinna või Tartu probleeme. Meie huvides on tugevad suhted liitlastega, pean silmas meie strateegilisi ja sõjalisi liitlasi. Väikeriigi huvides on, et maailmas maksaks reeglitel põhinevad põhimõtted, mitte tankide jõud.

Rääkides välispoliitika muutumisest pidasin ma silmas eelkõige orienteeritust Ida-Euroopale, näiteks sõprust Ungariga, mida kiites olete jätnud kõrvale kõik sealsed õigusriigi probleemid.