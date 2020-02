JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Terviseaamet: Eesti muutumine kriisipiirkonnaks on vähetõenäoline, kuid seda välistada ei saa

Koroonaviirus Covid 19 on ainulaadne, seda ei ole varem esinenud, kõneles Dontšenko. Kõigepealt oli tervisametil tarvis luua laboratoorne võimekus viiruse tuvastamiseks ja tervishoiualane valmisolek kõigi tervishoiutöötajate tasandil. Tänaseks on see valmisolek loodud, kuid olukord muutub iga päevaga ja vaja võib olla uusi võimekusi. Epideemiast pole praegu põhjust rääkida. Definitsiooni kohaselt tähendab haiguse piiramatut levikut. Eestis oleks põhjust epideemiast kõnelda siis, kui nakatunuid on igas maakonnas.

Teadaolevalt on paljudes apteekides maskid otsas. Dontšenko sõnul on maski kanda põhjust siis, kui ollakse nakatunud, et ei levitataks haigustekitajaid. Tervel inimesel ei ole tarvis seda teha.

Koroonaviirusega nakatumise korral on inimene on nakkusohtlik alates hetkest, mil tal avalduvad esimesed sümptomid. Kui inimene on kliiniliselt terve, ei ole ta teistele ohtlik. Dontšenko möönis, et on siiski erandeid: ka ilma sümptomiteta inimestel on koroonaviirust tuvastatud, aga selline võimalus on vähetõenäoline.

Tervisameti hinnangul on Eesti muutumine kriisipiirkonnaks vähetõenäoline, kuidas päriselt välistada seda ei saa, sõnas Dontšenko. Tervisamet on see, kes teeb vajaduse korral valitsusele eriolukorra väljakuulutamise ettepaneku. Seda tehakse juhul, kui haiguse levik osutub ulatuslikuks, seda ei ole võimalik pidurdada ning tervishoiusüsteem on nakatumise tõttu ülekoormatud. Hetkel selleks põhjust ei ole.