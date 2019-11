JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Sven Mikser: mida raskemini on meie seisukohad mõistetavad liitlastele, seda parem Venemaale

Mart Helme ütles, et Eestil on koos Läti, Leedu ja eeldatavasti ka Soomega plaan B NATO kõrvale. Teie ütlesite, et selline jutt on ohtlik ja vale. Olge hea, põhjendage.

Ükski meie naaberriik ei tea sellise plaani koostamisest või olemasolust, ka mitte Mart Helme kolleegid valitsuses. Peaminister ja kaitseminister on ümber lükanud viite, justkui valitsuses oleks selline plaan arutusel või koostamisel. See oli konkreetne vale. Miks peaks valitsuse liige esinema välisajakirjanike ees vale- või tõendamata väidetega või lihtsalt mingisuguste väljamõeldistega, on küsimus Mart Helmele endale.

Tõepoolest, sellist plaani pole arutatud ei valitsuses ega naabritega. Mart Helme viitas alguses, et ajakirjanikud said temast valesti aru, ka see polnud tõsi. Aga vaatame nüüd teie väite teistpoolt: ohtlik.

Eesti on NATO liige. Eestis viibivad NATO kaitseväelased. Meie õhuturvet teostavad NATO liitlased, meil on kohal liitlaste maaväeüksused. Me saame aru, et NATO otsuste langetamise protsess nõuab poliitilist konsensust. Mis tahes stsenaariumi käivitamisel peavad kõik NATO liikmesriigid olema nõus otsustavalt ja adekvaatselt reageerima. Aga teiselt poolt teame, et liitlaste viibimine siin ka rahuajal suurendab meie julgeolekut ja vähendab tõenäosust, et mingid provokatsioonid aset leiaksid. Meie liitlased peavad ka rahuajal langemata poliitilise otsuse lähetada siia oma sõdureid ja lennukeid. Kujutame ette debatte liitlasriikide pealinnades, kus võivad olla nii poolt- kui ka vastuargumendid: nt lähetamisega kaasnevad kulud. Teatud ohustsenaariumite korral tuleb arvestada ka sellega, et kaasneda võivad ohud siia saabuvate sõdurite elule ja tervisele. Ja kui meie siis omalt poolt ütleme, et tegelikult ei usu me niikuinii, et NATO on valmis meid kaitsma, siis halvendame kindlasti oma positsiooni NATO suuremat kohaloleku taotlemise läbirääkimistel. See on kindlasti ohtlik.

EKRE poliitikud üritavad kõigis oma väljaütlemistes kahtluse alla seada reeglitepõhist multilateraalset julgeolekukorraldust, mis on Eestit erakordselt hästi teeninud ja võiks kindlasti edasi teenida vaatamata sellele, et meil on horisondil on ohupilvi.

Sinna tahakski jõuda. Mart Helmele võib ette heita paljugi, aga probleemidele, millest ta kõneleb, on tähelepanu juhtinud ka Eesti julgeolekuanalüütikud. Kuidas ikkagi peaks sellest rääkima omalt poolt partnerlussuhteid halvendamata, aga siiski sisuliselt?