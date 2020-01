JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Riina Solman loodab, et iibepoliitika viljad saavad küpseks kümne aasta pärast

Taavi Veskimägi on juhtinud tähelepanu sellele, et kohustusliku pensionikogumise lõpetamine tekitab immigratsioonisurve. Isamaa on immigratsiooni suhtes tõrjuv. Kuidas mõtleb Isamaa seda vastuolu lahendada?

Ma ei ole kahjuks seda Veskimäe arvamust lugenud ega tea, mida ta silmas peab.

Inimesed vananevad, töö tahab tegemist, riigi ülesanne on hoolitseda ka nende inimeste eest, kes pensioniraha ära kulutavad jne.

Küsimus on siis rändes. Välisrännet on meil väga palju juurde tulnud, rahvaarv püsib stabiilne tänu sellele, et meil on palju välisrännet. Sisserändaja tuleb siia sageli palga pärast, aga maksud jäävad sageli maksmata. Meie peame ikkagi oma majanduse lisaväärtust suurendama, et me suudaksime oma elatustaset tõsta – ja siis suurenevad ka pensionid.

Pensionireformi elluviimine tekitab ka vajaduse tõsta makse. Missuguseid makse tahab Isamaa tõsta, missuguseid juurde tekitada?

Oleme koalitsioonis kokku leppinud, et meil on maksurahu. Peame üle vaatama eelmise maksureformi, eriti tulumaksuvabastuse, sellel teemal on peaminister juba jutuotsa lahti teinud.

Kogu see pensionitrall on Isamaa poolt peale lähtunud eeldusest, et pensioniks säästmine on mõttetu, parem teha lapsi – sellest Helir-Valdor Seedri mõte algusest peale lähtus. Selline arusaamine tundub olevat pärit saja või enamagi aasta tagant. Millega seletada selle mõtteviisi aktualiseerumist?

Kui teda seda niiviisi esitate, siis kõlab see tõesti nagu Pätsu-aegne rudiment. Ta kindlasti ei ole seda. Seeder pidas ilmselt silmas seda, et temal endal teist sammast ei ole, aga tal on neli last, kes on talle toeks, kui ta jõuab vanemasse ikka.

Miks selline vanamoodne arusaamine on jälle aktuaalseks muutunud?

See ei ole vanamoodne arusaamine. Kõik uuringud näitavad, et Eesti pered tahavad lapsi saada. Pooled pered soovivad kolme või enamat last, aga nad ei jõua selleni. Peamiselt on tõrked materiaalsed. Kolmanda ja enama lapse toetusega koos tõusis kolmandate laste arv peredes, nad saavad nüüd oma ideaale ellu viia. Ja me tahame ju rahva ja riigina püsima jääda.

Ei kolmanda lapse toetus ega vanemahüvitis pole iivet ju positiivseks teinud, loomulik iive oli statistikaameti andmetel viimati jälle negatiivne.

Ta oli negatiivne selle pärast, et sünnitusikka on jõudnud see põlvkond, need inimesed, keda on vähem, ja nemad saavad vähem lapsi. Sellepärast läheb meil veel oma perepoliitikate ja sündimust parandaate poliitikatega veel vähemalt kümme aastat.

Kümne aasta pärast hakkab iive suurenema?