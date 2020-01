JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Moonika Helme tahab järgmises valitsuses kultuuriministriks saada

Te olete võimul, kuidas võim maitseb? Kibe, magus, mõrkjas, midagi muud?

Niimoodi kokanduslikult ei oska ma seda kirjeldada. Võim on võim. Võim on selleks, et seda teostada. Võim on selleks, et selle läbi teha asju – see kõlab nüüd võib-olla pateetiliselt – mis viivad meie riiki edasi, mis teevad inimeste elu paremaks.

Kuidas te end riigikogus tunnete? On see nii, nagu te ette kujutasite?

Mul on ju olnud õnn seda neli aastat kõrvalt näha. Aga üks asi on kõrvalt näha, teine asja sees olla. Igapäevane töö riigikogus on väga põnev. See on elukestva õppe üks, väga tormiline osa. Iga päev on palju erinevaid küsimusi, millega peab tegelema, palju erinevaid inimesi, kellega peab kohtuma. Mulle meeldib.

Teie abikaasa Mart Helme ütles, et riigikogus on koos ajusurnud seltskond. Kui ajusurnud see siis on?

Ta pidas selle ütlemisega silmas pigem situatsiooni – kui ta seisab seal puldis või loožis, ja tema käest küsitakse kogu ühte ja sama. Siis sa vastad – ja inimesed ei saa justkui mitte millestki aru.

Kuidas te ise end tunnete, kuidas saate läbi kolleegidega teistest erakondadest?

Tegelikult väga hästi. Sügisel ütlesime kõik viisakalt üksteisele tere. Riigikogus ongi see komme, et me teretame üksteist, ükskõik, kas sa oled riigikogu liige või tehniline töötaja. Praegu näen kahetsusega, et mõningad riigikogu liikmed tulevad riigikogus vastu ja siis nad... (Imiteerib ringivahtimist.)

Nii, palun, nimed. Kes teid ei tereta?