JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Merle Maigre: valusaid teemasid saab NATO-s lauale tuua kedagi solvamata või häirimata

Üksjagu. Sisepoliitika ja julgeolekupoliitika on tihedalt seotud. Trumpi väljaütlemised viimase aasta jooksul, NATO eelmisest tippkohtumisest kuni tänaseni, on olnud kantud soovist anda sisepoliitilisi sõnumeid, et USA ei pea olema see ainus koormakandja NATO-s, et teised – ja eriti Euroopa liitlased – peavad USA koormat vähendama. Ennekõige on see sõnum mõeldud ikka Ameerika valijatele.

Sven Sakkov märgib täna Postimehes, et Macroni soov rääkida NATO uuenemisest on ju hea, aga ta ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik seda teha Trumpi juuresolekul. Teie kujutate ette?

Sakkov tõi välja, kuidas eelmisest aastast saati on kõik kartnud, et Trump osutub Londonis peorikkujaks, tema väljaütlemisi, emotsionaalseid tviite peljatakse. Aga nüüd on hoopis vastupidi: Trumpist on kujunenud NATO ankur ja stabiilsuse kaitsja. Ja Macron on justkui see must lammas. Arvan, et nii Trumpi kui ka Macroni emotsionaalsed väljaütlemised on kantud ikka muutuse soovist – need ei tundu sugugi pelgalt emotsionaalsed, kuigi Trumpi puhul tuleb muidugi ka seda ette.

Macron rõhutas veel eelmisel nädalal, kui NATO peasekretäri käis eri riigipeadega kohtumas, et ta jääb oma sõnade juurde – NATO on ajusurmas –, ta ei palu vabandust. Ta sooviski, et tema väljaütlemine oleks äratuskell või raputus: NATO peabki olema see foorum, kus Euroopa julgeolekuküsimusi arutatakse.

NATO on 70aastane organisatsioon ja võikski pidevalt uueneda, eriti arvestades maailma julgeolekuarhitektuuri muutumist. Kui suur on see uuenemisvalmidus?

Organisatsioon, millel on 29 liiget ja kus igaüks saab otsuseid vetostada – NATO-s sünnivad otsused konsensuslikult – ei liigu edasi ehk nii kiires tempos kui näiteks ühe riigi piires. Teisalt ei taha NATO muidugi ajale jalgu jääda, ta liigub jõudsalt edasi. Näiteks 2016 kuulutati küberruum sõjaliseks domeeniks, seekord tehakse sama kosmosega. Tegelikult on NATO riikide välisministrid seda juba teinud, Londonis kinnitavad riigipead selle nüüd üle. Nii et NATO võtab küll uusi teemasid sisse. Aga NATO on julgeoleku- ja kaitsorganisatsioon, kõikide maailma teemadega ta ei tegele. Niivõrd, kuivõrd uued ohud mõjutavad NATO liikmesriikide julgeolekut, niivõrd neid ka NATO-s arutatakse.

Türgi president Erdoğan on ähvardanud blokeerida Balti riikide kaitseplaanide uuendamise kinnitamise, sest talle ei meeldi NATO riikide suhtumine tema operatsioonidesse Süüras. Eesti kaitseminister Jüri Luik ütleb küll, et Türgi kaitseplaane ja Balti riikide omi peab käsitlema eraldi, aga vaevalt Erdogan nii avab. Mida võiks Londonist sel teemal oodata?