JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Märt Väljataga: keeleamet oleks nagu Iraani moraalipolitsei, kes jälgib seelikute pikkust

Loodetavasti ei lähe. Keegi seda täpselt ei tea, sest signaalid on olnud vastuolulised. Praegu tegutseb keeleinspektsioon, ent keeleametit on tõepoolest tahetud luua. Keeleamet eksisteeris 1990-97, 1998 kärbiti selle funktsioone praeguse keeleinspektsiooni mõõtu. Keeleametil peaks kava kohaselt olema rohkem funktsioone, ta oleks mõnevõrra politsei moodi.



Jõuline rusikas eesti keele kaitsel, nagu ütles Lukas.

Jah, nagu Iraanis on moraalipolitsei, kes jälgib seelikute pikkust. Keeleametil oleks õigus teha trahve ja kehtestada sanktsioone eesti keele mitterääkimise või valesti rääkimise eest. Selline soov on olnud ammu, aga see peaks olema sõltumatu Eesti Keele Instituudi tegevusest. EKI-l on omad funktsioonid, mis ei kattu kuidagi kujuteldava keeleameti võimalike funktsioonidega. Viimastel nädalatel on ringelnud haridusministeeriumis välja töötatud paberid, mis näevad ette keeleametile nende funktsioonide lisamist, mida praegu täidab EKI. See tähendab, et EKI-l jääks väga vähe tegevusi, see asutus kaoks ära. Nüüd on need plaanid jälle tagasi võetud.

See on selline tüüpiline poliitiline mäng: kõigepealt annab võimuasutus signaali, et me sööme teid ära; vaesed ohvrid ütlevad: appi, meid süüakse ära; selle peale teatatkse – see oli lihtsalt nali, tegelikult tahtsime me algatada arutelu. Sinnapaika on see praegu seisuga jäänud. Teine variant on, et lastakse ringlema plaan „me sööme teid ära”, öeldakse, et see on alles algfaas, siis hakatakse arutama – ja avastatakse, et asi on juba seaduseks saanud. Ja kui siis tõstetakse seakisa, siis öeldakse, et kus te varem olite.

EKI ärakaotamist on ka varem plaanitud. See oli 2016 pärast Gunnar Oki auditit Eesti teadusmaastiku kohta. Siis oli plaanis ühendada EKI Tartu ülikooliga, keeleteadlastele see mõte ei meeldinud. Valitsus vahetus, see mõte maeti maha, nüüd on see uuesti üles kaevatud. EKI justkui ei sobi normeeritud teadusasutuste maastikule. Isamaal on jõuline kava taastada keeleamet, aga kuna raha selle jaoks ei ole, siis tuleb see kuskilt võtta, näiteks EKI finantseerimise arvelt – ja selleks on haridusministeeriumis juba eeltööd tehtud.

Keeleinspektsioon võib juba niigi trahvida, trahvibki – milleks peaks see rusikas olema veel jõulisem, kui ta praegu on?

Ma ei saa ka päris hästi aru nendest inimestest, keda nii hingeliselt kui ka füüsiliselt häirib see, et eesti keel ei kosta igal pool, et Eestis kõlab ka teisi keeli. Aga selliseid inimesi on palju. Muidugi on eesti keel riigikeel ja selles keeles peaks kõiki ametiasju saama ajada. Selle nimel keeleinspektsioon tegutsebki. Keeleseaduse järgi peaks asju ka erasektoris olema võimalik eesti keeles asju ajada, ehk see laieneb ka....

...Boltidele ja Woltidele.