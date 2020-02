JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Indrek Saar: Henn Põlluaasal on riigikogu esimehena veel kõvasti arenemisruumi

Ma ei ole kunagi arvanud, et olen poliitik elu lõpuni. Minu jaoks on see ajutine missioon, aga ma ei tea täpselt, kui kaua see kestab. Aga miks ma tahtsin – demokraatlikus ühiskonnas muutuste saavutamiseks on kõige lihtsam ja kiirem tee osaleda poliitikas. 2006 sügisel otsustasin, et võtan riigikogusse kandideerimist väga tõsiselt. Siis nimelt ütles üks juhtiv poliitik (Villu Reiljan – VK) presidendivalimiste raames kultuurinimestele, kes toetasid Toomas Hendrik Ilvest, et....

.... jääge oma liistude juurde.

Selle peale ütlesin mina, et minu liistud on ka minu riik ja mul on õigus selle riigi asjades kaasa rääkida. Selle pärast tulin ma poliitikasse.

Praegu on teie reiting kehvem isegi riigikokku mitte kuuluva Eesti 200 omast. Kuidas te seda seletate?

Mul on väga hea meel, et meil tekib üks tulevane koostööpartner. Nemad ei ole praegu parlamendis ega saa valitsusele reaalset alternatiivi pakkuda. Näeme neis head partnerit.

Nad võtavad teie hääli ära.

Nende maailmavaade on pigem parempoolne, neil on natuke Laari-aegse Isamaa hoiak, nii et nad ei ole otseselt meie konkurendid. Aga soovis vastutustundlikult pikemat plaani üles ehitada on nad meiega väga sarnased.

Rainer Vakra, kes hiljuti kaitses uue bakalaureusetöö – vana teatatavasti osutus plagiaadiks – arvas viimati, et peaks õige rääkima Nõmme Tallinnast eraldumisest. Raimond Kaljulaid, värske sots, kiitis takka, sest Vabaduse väljakul ei hooli Nõmmest mitte keegi. See mõjub totralt, miks teil sellised asjad toimuvad?

Te ju nõudsite värskeid algatusi.

No te ei mõtle seda ju tõsiselt?

See, mis Tallinna linnavalitsemises toimub, on ka kohati absurdne. Et sellele tähelepanu juhtida, tuleb teinekord võimendada neid ettepanekuid, mida tehakse.

Mõtlete päriselt, et Nõmme võiks Tallinnast eralduda?

Mina ei saa sellist ettepanekut teha, sest ma ei kuulu Tallinna piirkonda. Mina ei saa öelda, kuidas nõmmelased peavad oma asju ajama.

Raimond Kaljulaiust ei rääkinud ma juhuslikult – ta paistab teist palju rohkem silma ja tahab kindlasti endale ka teie kohta. Kuidas kavatsete seda hoida, kui teil on selja taga nii ambitsioonikas poliitik?

Kõige kurvemad hetked erakondade ajaloos on need, kui keegi ei taha esimeheks saada. Tavaliselt lõpetavad sellised erakonnad tegevuse. Ka sotsiaaldemokraatidel on olnud raskeid hetki, kui keegi ei tahtnud esimeheks saada. Need on õnneks möödas. Mul on väga hea meel, et meil on erakonnas inimesi, kes on valmis seda vastutust võtma.