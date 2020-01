JÄRELVAADATAV JA LOETAV | Andres Parmas: öeldakse, et jänes šampust ei joo, ja ma otsustasin, et jänes ma ei ole

Ühte tahaksin selgituseks öelda. See ei puuduta mitte Lavly Perlingu isikut, vaid peaprokuröri institutsiooni kui sellist. Praegu on Eestis võimalik, et kui peaprokuröri ametiaeg lõpeb, siis saab ta jätkata ka teisel ametiajal. Mulle tundub olevat hea plaan see, et peaprokurör saab tegutseda ainult ühe ametiaja. Võib-olla võiks ametiaeg olla pikem kui viis aastat. See aitaks vältida poliitiliste tõmbetuulte kätte jäämist ja ka seda, et inimene tahab tagasivalimise ootuses kellelegi meeldida või vältida keerulisi küsimusi.

Muide, kas siis kohtuniku amet peaks olema eluaegne?

Jah. Eluaegne amet on kohtunikele üks viimaseid garantiisid, mis neil peale palga on veel üldse alles jäänud. Eripensionid ja pikem puhkus on kadunud. Eluaegne ametissenimetamine on kohtunike puhul kriitilise tähtsusega nende sõltumatuse säilitamise huvides. Kohtuniku amet nõuab teinekord ebapopulaarsete otsuste tegemist, julgust minna vastuollu poliitikute ja ühiskonna soovidega. Selle tagamiseks on vaja, et kohtunik ei peaks kartma selle pärast, mis saab tema ametikohast näiteks kuue kuu pärast.

Edgar Savisaar saab vastse kohtuotsuse taustal taas kinnitada, et ta on puhas nagu prillikivi. Üksainus kohtualune sai tingimisi karistuse, teised väljusid kohtusid puhaste kätega. EPL leidis juhtkirjas, et see on prokuratuuri tegemata töö. Teie hinnang?

Tegemist on esimese astme kohtu lahendiga, mille puhul ei ole valmis veel isegi kohtu motiveeritud otsus. Kohtu põhjendused ei ole täies mahus veel teatavaks saanud. Seetõttu on vara rääkida sellest, mida võib prokuratuur olla valesti teinud. Juhtivprokurör Taavi Pern on kinnitanud, et selle vaidlusega minnakse edasi ning maakohtu otsus ringkonnakohtus vaidlustada.

Põhiseaduse mõtte järgi peab kohtupidamine olema avalik, ometi on see ajakirjanduse jaoks järjest enam suletud. On see tendents, mida viimastel aastatel on võinud täheldada, teie hinnangul õigustatud?

Ei saa öelda, et kohtumenetlus oleks järjest suletum. Vastupidi, hoopis avalikkuse pealetung kohtumõistmisele on olnud palju suurem. Kohtupidamise avalikkus on klassikaliselt tähendanud seda, et kohtuistungile võib kohale tulla, see on avalik. Igaüks võib kuulata, mis kohtuasja peetakse ja kuidas.

Varem võis ajakirjandus kohtuprotsesse ka kajastada.