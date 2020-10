Koolide koldeid on kokku viis, 70 nakatunuga, ütles Mari-Anne Härma pressikonverentsil. Iseloomulik on, et õpetajad nakatavad lapsi, ja omakorda saavad nad nakkuse mõnelt teiselt õpetajalt, näiteks puhketoas koos istudes. Lapselt-lapsele viiruse levikut me hetkel ei näe, ütles Härma.

