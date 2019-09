Jan Uuspõllu maja ostja kaebas näitleja kohtusse ja nõuab kahjutasu

Täna toimus harju maakohtus istung, kus olid kohal Uuspõllu ja maja ostnud Imre Triisbergi advokaadid, mehi endid kohtus ei olnud.

Triisbergi kinnitusel esinevad Lääne-Virumaal asuval majal varjatud puudused, Uuspõllu hinnangul aga majal puudusi ei ole.

Triisberg ostis maja eesmärgiga elada seal aastaringselt, kuid see ei ole võimalik, sest maja ei pea tuult ja sooja. Maja müügikuulutuses oli aga kirjas, et see sobib elamiseks aastaringselt.

Kohtus selgus, et Uuspõld oli pakkunud ostjale võimalust enne ostu-müügi lepingu sõlmimist majas ka ööbida, ent Triisbergi esindaja sõnul ei ole võimalik ühe-kahe ööga kindlaks teha, kas maja peab tuult või mitte.

Triisberg ostis Uuspõllult maja aprillis ja puudustest andis teada oktoobris. Uuspõld on pakkunud võimalust, et ostab maja Triisbergilt sama hinnaga tagasi, kuid sellega pole viimane nõus.

Kohtunik Tiia Bergson andis pooltele soovituse asuda läbirääkimistesse, mida seni poolte kinnitusel toimunud ei ole.

Uuspõllu endaga pole õnnestunud kontakti saada, sest tema telefon on välja lülitatud.