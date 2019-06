Jalavõruga vabastatud mees ägab murekoorma all: ei lasta särki ostma, juuksurisse ega ema hauale

Ta leiab, et muidu igati õiglasel karistusel on mõned inimväärikust riivavad kitsaskohad. Marko tunnistab, et kõige kurvemaks teeb teda, et jalavõruga ei lasta ema hauale, ka on ta õnnetu, et ei saa juuksuris käia.

Teda ei lubata ka ohvri hauale, kuhu ta sooviks lilli viia. Järelevalveametnik olla Markole öelnud, et temast ei sõltu, kuhu ja millal Marko minna võib, see on paika pandud rangete eeskirjadega.

