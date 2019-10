Jakko Välist ei saa ministri nõunikku. "Tänan kõiki massiivse toetuse eest," teatab ta krüptilises postituses

Kert Kingo järsk samm tuleb mõnevõrra ootamatult, kuivõrd näiteks EKRE aukohtu esimees Taivo Põrk ei soovinud Jakko Välis seksuaalse tooniga rünnakute kohta midagi arvata, hakates selle asemel hoopis ajakirjandust süüdistama: "Pöörduge ja küsige seda Jakko Väli enda käest. Mina ei soovi teiega rääkida, mulle ei meeldi, kuidas te asja ajate. Lõpetame selle asja nüüd kohe ära. Head päeva teile!"

Jakko Väli on oma peaaegu alanud nõunikukarjäärile tagasi vaaadates kirjutanud järjekordse emotsionaalselt ülesköetud Facebooki-postituse: "Tänan teid kõiki massiivse toetuse eest. See on liigutav. Ei suutnud ma eile emotsioone vaos hoida. Soe ja mõnus Bergamo ootab!"

Mõneti ootamatu käiguna on Väli täna hommikul oma töökohaks märkinud Eesti loetuima uudisteportaali Delfi.ee.

Mäletatavasti algas skandaal eile õhtul, kui Evelyn Sepp kommenteeris EKRE liikme Peeter Ernitsa postitust: "Jakko Väli siin teeb karjääri ja tal on Peetrile nii mõndagi öelda. Ootame huviga." Ernitsa ja Väli vahel oli mullu konflikt, kui Ernits väitis, et Väli käis end 4000 euro eest valimisnimekirjadesse pakkumas.

Väli vastas Sepale Ernitsa seinal(muutmata kujul): "Evelyn sa pead kurvastuma. Keegi sulle enam taha panna ei taha ja me klatime Peetriga ise." Hiljem muutis Väli enda kommentaari ning seal seisis reedeõhtuse seisuga: "Evelyn sa pead kurvastuma. Keegi sulle enam taha panna ei taha, suhu võtta ei soovi ja me klatime Peetriga ise."

Täna hommikuks oli Jakko Väli taas internetti külastanud ning postitanud Facebooki vabanduse: "Vabandan kõigi ees selle jõhkra väljaütlemise pärast Evelin Sepale! Oleksin pidanud seda tegema kuidagi elegantsemalt... My bad."