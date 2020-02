Jahimehed tahavad luba küttida metskitsi vibuga

Eestis on kuus aastat lubatud vibuga küttida väikeulukeid, nüüd taotlevad vibujahimehed loa laiendamist ka metskitsedele, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Metskitsede arvukus on soojadel talvedel ning raielankide suurenemisel kasvanud. Sagenevad liiklusõnnetused asulate lähedal – mullu oli neid 10 protsenti rohkem kui 2018. aastal.

Kokku oli kitseavariisid ligi viis tuhat, kõige arvukamalt suurtes maakondades, kus avariide arv lähenes tuhandele, kõige vähem saartel.

"Ainult meie jahiseltsis on see arv hooajaliselt üle 50. Meie oleme ainult üks jahiselts, me räägime siiski sadadest," rääkis MTÜ vibujahiklubi Mägilased juhatuse liige Rita-Anette Kohava, kelle sõnul häirib asula lähedal püssiga küttimine elanikke, vibu mitte.

Keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik Tõnu Traks lausus, et palju on tehtud uuringuid, kumb on humaansem jahiriist – püss või vibu. Lõpuks aga määrab ikkagi inimeste suhtumine antud ühiskonnas.