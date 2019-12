Jahedad suhted? President ja valitsus ei leidnud tavapäraseks aastalõpukohtumiseks sobivat aega

Tänavu ei käinud Ratas ega Helmed presidendi roosiaia vastuvõtul, mis tekitas juba siis küsimusi vastasseisust Kadrioru ja valitsuse vahel. Nüüd, kui selgus, et peaminister ei lähe ka Vabariigi aastapäeva vastuvõtule, kerkis taas küsimus, kas valitsuse ja presidendi vahel on teravad pinged.

Kui näiteks Martin Helme on vastasseisust avalikult rääkinud, on peaminister jäänud diplomaatiliseks. Intervjuus ETV+-le ütles Ratas, et ta ei arva, et Stenbocki maja ja Kadrioru vahelt oleks must kass läbi jooksnud ning rõhutas, et on tähtis pidada omavahelist dialoogi. "Ma austan meie riigi presidenti," sõnas Ratas.