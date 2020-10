Jah, valitsuskriisil on joon all. Ent kuhu on jõudnud koalitsiooni väärtuskriis?

Neljapäeval kuulutas peaminister Jüri Ratas Mart Helme geivaenulikest ütlustest alanud valitsuskriisi lõppenuks. Tüli lahendamise sisuline tulemus oli, et rahvahääletus abielu mõiste üle korraldatakse kevadel, mitte kohalike valimiste ajal. Koos koalitsioonipartnerite Martin Helme ja Helir-Valdor Seederiga allkirjastas Ratas pidulikult ühisavalduse, kus on kirjas diskrimineerimiskeeld ning lubadus pidada kinni inimväärikuse ja austuse põhimõtetest.

Kriitilise pilguga asja vaagivad isikud märgivad, et võitjana väljus valitsuskriisist EKRE: geivähemusi mittesõbralikult vaatav Mart Helme on endiselt ministriametis ning vabandusi sealt kandist pole saabunud. Mart Helme selleks ise vajadust ei näinud ja ka poeg Martin Helme kinnitas ERR-ile, et EKRE vabandamistega ei tegele. Vabanduseta jäi ka peaminister ja Keskerakond, keda noorem Helme ründas jõuliselt selle eest, et nad Mart Helme öeldu avalikult hukka mõistsid.