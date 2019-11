Jaapani endine peaminister uuris Kaido Höövelsonilt Eesti valitsuse tervise kohta

"Helistas siis mulle laupäeval endine Jaapani peaminister Hatoyama Yukio ja küsis valitsuse tervise kohta," kirjutas Höövelson Facebookis.

"Kinnitasin, et probleeme on, aga probleemid ongi selleks, et neid lahendada," lisas Höövelson.

Jaapani endine peaminister soovis valitsusele edu ja jõudu ning avaldas lootust, et juba järgmisel aastal avaneb võimalus kohtuda.