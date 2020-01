Jaanus Karilaid: „Võim libiseb käest, aga alati saab lõpuni võidelda. Kõik on veel võimalik!”

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rääkis, et erakonna juhatuses arutati Tartu küsimust korduvalt ning piirkonna juhatusele anti edasi soovitused, et kui muudatusi tehakse, siis tuleb neid teha nii, et Keskerakonna positsioon paraneks, mitte ei halveneks. „Erakonna juhatus vaatas toimuvat mureliku pilguga, aga meie erakond on nii üles ehitatud, et me peame ka piirkondlikku juhatust kuulama,” tõdes ta.

„Poliitikas on kerge näpuga näidata, et kes on süüdi, aga see on siiski ansambel, kus on palju osalejaid. Endine piirkonna juht Aadu Must ja uus piirkonna juht Jaan Toots peavad omavahel suhtlema ja kokku leppima. Me peame olema ühtne meeskond ja kedagi ei saa jõuga ära lõigata,” lisas ta.

Küll aga hellitas Karilaid lootust, et kõik ei pruugi Keskerakonna jaoks Tartu linnavalitsemise juures veel lõplikult kadunud olla. Tema hinnangul kannavad Urmas Klaasi sõnad, et ta ei taha näha partnerina tülitsevat Keskerakonda, sõnumit, et kui keskpartei saavutab taas ühtsuse ning saaks parteidistsipliini taastatud, siis võib kõik veel muutuda.

„Nagu näeme, siis võim libiseb käest. Aga poliitikas saab alati lõpuni võidelda. Kuniks uut koalitsiooni pole tehtud, siis on kõik võimalik. Kuid reaalne on see, et praegu saame nüüd erakonnana professionaalsemalt siseeluga tegeleda ja järgmine suurem võimalus Tartus võimule saada on ilmselt 2021. aasta kohalike valimiste järel.”

Karilaiu sõnul jäi Monica Randa puudutav tüli paljuski tunnetuslikuks küsimuseks, kus valdkondlikke puudujääke ei olnud Rannale ette heita, küll aga koostöö puudumist.