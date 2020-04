Jaanus Karilaid: võib-olla on presidendist saamas opositsiooni viimane õlekõrs

Eelnõu ühel eestvedajal Karilaiul (Keskerakond) on kahju, et president antud olukorras kiiremini oma seisukohta ei edastanud. "Päästeamet ootas seda seadusemuudatust väga, sotsiaalsed garantiid ja kaasamine nüüd pidurdus."

Karilaid selgitab, et presidendile tehti eile videosilla vahendusel siseministeeriumi kantsleri ja juristide poolt selgeks, et inimeste andmed on kaitstud ning eelnõu on kooskõlastanud kõik ministeeriumid koos andmekaitse inspektsiooniga. "Pressikonverentsil esitatud argumendid polnud minu jaoks piisavalt veenvad, loodan lähipäevil näha kirjalikku paberit koos põhjalike selgitustega. Riigikogu arutab seda esimesel võimalusel. Otsuse kas muutmata kujul või muudetud teeme peale arutelu."

Karilaid lisab, et võib-olla on presidendist saamas opositsiooni viimane õlekõrs. Seadus võeti riigikogus vastu 15. aprillil. Presidendi poole pöördusid kriitikaga sots Jevgeni Ossinovski ning Reformierakond.

Kaljulaid sõnas tänasel pressikonverentsil, et muudatused on põhiseadusega vastuolus. Ta pidas silmas, et vastuolus on tema hinnangul see, et häirekeskuse infonumbrilt 1247 saaks küsida terviseandmeid liiga lihtsalt. "Sisuliselt räägime me sellest, et meie kriisiabitelefonilt – seesama 1247, mis praegusegi kriisi puhul saanud tugeva koormuse – saaks küsida infot selle kohta, kas mõni inimene on kriisis näiteks paigutatud mõnda haiglasse," selgitas president Kaljulaid.