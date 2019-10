Jaanus Karilaid vastuseks Vilja Kiislerile: Jüri Ratase tervis on jätkuvalt hea

Karilaid kirjutas sotsiaalmeedias, et riigikogus tehti mingi aeg tagasi poliitikutele tervise test ja tugevaima tervisega saadiku tiitli sai Jüri Ratas, kellel on suur ja tugev süda. "Seepärast läheb mõnedel tundlikel ajakirjanikel erutusest pulss liiga kõrgele, kui Keskerakond, EKRE ja Isamaa aeg ajalt üksteise piire kompavad," kirjutas Karilaid.

"Kõrge pulsiga võib paigast minna ka selge silmavaade. Täpselt nii juhtus Eesti Päevalehe ajakirjaniku Vilja Kiisleriga, kes fikseeris eilses arvamusloos spordireporterlikult EKRE lööke Ratasele kõhtu ja näkku," märkis Karilaid ja lisas, et tegemist oli tavalise poliitilise argipäevaga. "Jüri tervis on jätkuvalt hea, ühtegi vigastust näos ega kõhus pole, jume on Eesti kliima kohta igati normis," ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul on see, et ajakirjanikud tahavad olla poliitikud, erinevate uuringutega kordi tõestatud ning poliitikas saab tõesti olla ka erakonda kuulumata. "Keeleline stiil ja sõnakasutus on relvad, iga lause võib peegeldada mingit ideoloogiat." Karilaiu sõnul on see, et poliitikud ja ka ajakirjanikud üksteisele niinimetatud viljapeksu korraldavad, igati tavapärane. "Nooremad poliitikud, ka ajakirjanikud, ikka üllatuvad nii, et jäävad silmamoonduste lõksu ja elatakse välja oma soovunelmaid. Nii tuleb suhtuda ka Vilja Kiisleri arvamusloosse."