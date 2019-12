Jaanus Karilaid: soovin Kristen Michalile edu Reformierakonna esimeheks saamisel

"Kas see on ühe, kahe või kolme aasta pärast... Tundub, et nii kaua tegevpoliitikas olnud Kristen Michal saab aru, et välistamine poliitikas ei ole mõistlik, see on tupiktee ja rumal tee," sõnas Karilaid. Ta nõustus, et Michalist võiks kaugemas tulevikus saada silla ehitaja Reformi- ja Keskerakonna vahel.

Karilaid leidis, et Kaja Kallas on otsustanud sulgeda ukse Keskerakonna ees ja teeb tööd selle nimel, et sotsiaaldemokraadid, isamalaased ja reformarid looksid uue võimuliidu. Ta lisas, et Kaja Kallase väljaütlemiste puhul on jäänud mulje, et Reformierakond ei taha Keskerakonda enam valitsuskaaslaseks.

Lisaks nimetas Karilaid Jüri Ratta valitsust Eesti riigi uueks reformatsiooniks.