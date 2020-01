Jaanus Karilaid nõudmisest Jaan Toots koju saata: tartlased peaksid omavahel asjad selgeks rääkima

Karilaid sõnas, et juhtkond sekkub konflikti, et olukorda selgust tuua. Ta nentis, et tüli lahendamine pressiteadete ja meedia vahendusel vilja ei kanna. “Tegelikult peaksid Toots ja [Aadu - toim.] Must kahekesi maha istuma ja asjad selgeks rääkima,” leidis Karilaid.

Aadu Must on Tartu Keskerakonna piirkonna eelmine juht, kes ka keskerakondlase Monica Ranna Tartu piirkonda kutsus. Mullu septembris valiti piirkonna esimeheks aga hoopis Jaan Toots.

“Tüli ja näpuga näitamine tuleb maha võtta,” lisas Karilaid. Küsimusele, kas tüli saab lahendada ilma Jaan Tootsi maha võtmata, Karilaid konkreetselt ei vastanud. Küll aga märkis ta, et head maitset ei jätnud konflikt ilmselt nii Aadu Mustale ega Jaan Tootsile. Karilaid ei osanud öelda, millal ja kas juhatus Tartusse tüli lahendama läheb. “Suhtlen jooksvalt erinevate Keskerakonna Tartu piirkonna liikmetega, ka Jaan Tootsiga,” sõnas ta.

Monica Rand ütles täna Delfile, et vähemalt kolm avalduse allkirjastanud liiget on erakonnast juba välja astunud.

Konflikti tõttu otsustas Reformierakond koostöö Keskerakonnaga Tartu linnavolikogu koalitsioonis lõpetada. Nüüd teevad koostööd Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond uue koalitsiooni loobumiseks.