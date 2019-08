Jaanus Karilaid: kas president ei suuda jätkuvalt olla erakonnapoliitikast kõrgemal?

Karilaiu sõnul proovib president poliitilist olukorda uuesti tasakaalust välja viia. "Aga see on piinlik ja abitu, seda eriti nüüd, kus sisepoliitilisel segadusel on lahendus. Peaminister on juba paar päeva tagasi olukorra parandanud," kirjutas Karilaid sotsiaalmeedias.

"Kas Kadriorg elab infosulus või ei suuda president jätkuvalt olla erakonnapoliitikast kõrgemal? Mitmes kord peab meelde tuletama, et elame parlamentaarses demokraatias," sõnas Keskerakonna aseesimees.

Täna kohtusid peaminister Jüri Ratas ja president Kersti Kaljulaid viimase kutsel, et rääkida, kuidas pärast eelmise nädala sündmusi edasi liikuda. Rahandusminister Martin Helme, kes täitis siseminister Mart Helme ülesandeid üritas ebaseaduslikult ametist tagandada politseijuht Elmar Vaherit.

President ütles pärast tänast kohtumist, et "õigusriiki kraavi juhtival" rahandusminister Martin Helmel ei peaks olema valitsuses kohta. Ratas aga kinnitas, et valitsuse töö toimib ja nii tema kui ka siseminister Mart Helme pingutavad, et töörahu taastada.