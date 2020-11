Jaani koguduse õpetaja hooldekodude külastuspiirangutest: kas tõesti on vaja öelda juba täna, et jõulude ajal ei näe nad ühtki lähedast?

Tammsalu toob saarlasena välja näite Kuressaare haigla hooldusosakonna eilsest teatest, kus öeldi, et kuni 10. jaanuarini ei ole võimalik nende osakonna inimesi külastada.

"Kuni 10. jaanuarini! Mitte kuni 10. detsembrini... Kas nad tõesti teavad ette, et nii kaua... Kas on vaja öelda täna, et 10. jaanuarini? Kas on vaja öelda neile, kes seal osakonnas on, et nad ei näe nende jõulude ajal ühtegi oma lähedast? Kas on tõesti vaja midagi sellist teha või oleks olnud targem näiteks kahe nädala kaupa seda pikendada?“

Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on hooldekodu suurim soov, et keegi ei haigestuks ja majas saaksid jõulupidu pidada kõik koos. "Jõuluvana tuleb ja kirikuõpetaja ka," lisas Laane.