Jaan Toots ei leidnud Monica Rannale töökohta ega Tartule uut abilinnapead

Seega oli poolteist kuud aega Tootsil Rannale korralik töö leida, ent nagu näha, siis see ei õnnestunud. Samamoodi on tal ebaõnnestunud leida Ranna asemel uus abilinnapeakandidaat. Algselt spekuleeriti, et Keskerakonna abilinnapeadeks saavad Šokmann ja Kokk, aga mõlemad kinnitavad, et neil ei ole kunagi selle vastu huvi olnud. Muid nimesid ei ole kuskil läbi käinud ega arutatud. Kui siis ainult Jaan Tootsi enda peas.

Aadu Must ütles Delfile, et praeguses olukorras ei olegi mõistlik linnavalitsuses mingeid muudatusi teha, kuna lihtsalt ei ole vajadust. "Olukorras, kus on tõesti hea spetsialist olemas, keda kõik kiidavad, siis kellegi tahtmine panna tema asemele keegi teine ei ole mõistlik ega otstarbekas. See peaks ju olema kõigile selge," ütles Must täna Delfile.

Tema hinnangul oli möödunud kuudel keerelnud arusaamatus lihtsalt Tootsi ja Ranna emotsionaalne konflikt, kuna nad kandideerisid üksteise vastu piirkonna juhatuse valimistel.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Šokman ütles aga Delfile, et Monica Rannal ei ole mitte mingisugust mandaati. "Tal ei ole valijate mandaati, tal ei ole erakonna mandaati, tal ei ole piirkonna juhatuse mandaati, tal ei ole fraktsiooni mandaati. Mis mandaat tal on?" arutles Šokman.

Linnavalitsusse nimetamiseks on vaja mandaati volikogult, mis Rannal on olemas. Volikogu ei ole Rannalt mandaati aga ära võtnud. "Noh siin on teatud seadusandlikud nüansid, mis meie uues noores vabariigis teevad selle asja keerulisemaks," ütles Šokman. Küsimusele, et milles siis probleem on, kui volikogult on Rannal mandaat olemas, vastas Šokman: "Selle peale ei ole öelda muud kui halleluuja!"

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Rein Kokk ütles Delfile samuti, et ükskõik, kui hästi on Rand oma tööd teinud, siis abilinnapea töö on parteiline ja seal tuleb arvestada partei juhatuse arvamusega.

Jaan Toots ei ole soovinud vaatamata korduvatele püüdlustele asja Delfile kommenteerida. Asjaosalistele teadaolevalt viibib ta üldsegi Hispaanias.

Tartu piirkonna juhatus arutab asja edasi 9. jaanuaril. Enne seda ei soovi täpsemalt asja kommenteerida ei Rand ega keegi teine, sest juhatuse büroo olevat nii palunud. Kas Toots leiab Rannale töö või mitte, selgubki ehk nädala pärast.