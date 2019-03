Jaan Martinson "Ringvaates": Mati Alaver ja Andrus Veerpalu passivad nagu kuldid rukkis praegu, isegi kõrvad ei paista

"Tammjärve kohta võin öelda, et ta kerkis minus ilmis suuremaks kui ta oli enne vahelejäämist. Peab olema suur julgus tulla ja rääkida asjast nii nagu asi on," sõnas Martinson intervjuus Marko Reikopiga.

"Nüüd võiksid ka tulla teised, need kes tegelikult niite tõmbasid, juhtoinad Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Nad passivad nagu kuldid rukkis praegu, isegi kõrvad ei paista. Ja kui nad midagi räägivad, räägivad imevähe. Nad ei lase ajakirjanikel küsimusi esitada. Tahaks kogu lugu teada ja ausalt," jätkas Martinson.

"Kuidas saab treener oma õpilasega koostööd teha nii, et ei pane mitte midagi tähele? Kas inimene on rumal või valetab, kui ta aastate kaupa tööd tehes ei saa aru, et üks kasutab dopingut ja teine ei kasuta," sõnas Martinson.

Martinson arvab, et Anti Saarepuu tõesti ei teadnud, mis toimus. "Dopingutarvitamine on asi, millest räägitakse võimalikult vähestele inimestele. Sellest teatakse vähe, tavaliselt sportlane ja paar-kolm inimest ümberringi. Saarepuu tegi koostööd nendega, kes keelatud aineid ei kasutanud," sõnas Martinson.

Martinson lisas, et arvab, et Alaver pakkus dopinguvarianti oma lemmiksportlastele. Need, kes Alaverile eriti ei meeldi, neile ka selliseid asju üldiselt ei pakuta.